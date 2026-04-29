لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تعيين كيفن وورش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي

كيفن وارش خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (وكالات)
29 ابريل 2026 19:37

وافقت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على تعيين كيفن وورش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي»، خلفًا لـ جيروم باول، الذي يتعرض لانتقادات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب رفضه تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة الرئيسية.

وجاء التصويت لصالح وورش بنتيجة 13 صوتًا مقابل 11، حيث صوّت جميع أعضاء اللجنة الجمهوريين لصالح التعيين، بينما عارضه جميع الأعضاء الديمقراطيين.

وبينما شغل وورش سابقًا منصبًا رفيع المستوى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإنه كان من أشد منتقدي المجلس وقيادة باول له. وقد وصف ارتفاع التضخم إلى 9.1% في عام 2022 بأنه أكبر خطأ سياسي ارتكبه البنك المركزي خلال أربعة عقود. ومن المرجح ألا يُصوّت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على تعيينه حتى الشهر المقبل، إلا أنه قد يتم تثبيته قبل انتهاء ولاية باول كرئيس للمجلس في 15 مايو المقبل.

وقال تيم سكوت، السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا ورئيس اللجنة، إن وورش «خبيرٌ في المعارك»، مضيفًا: «من الأهمية بمكان أن نكسر قيود سياسات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر في جميع أنحاء البلاد».

في المقابل، انتقدت إليزابيث وارن، السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، لجنة الخدمات المصرفية لتصويتها لصالح تعيين وورش، معتبرة أن ذلك «سيقرّب الرئيس ترامب خطوة أخرى من إتمام محاولته غير القانونية للسيطرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتحفيز الاقتصاد بشكل مصطنع»، مشيرة إلى مساعي ترامب لإقالة ليزا كوك، والتحقيق مع باول.

المصدر: وكالات
