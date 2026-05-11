مصر: استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة

القاهرة (الاتحاد)



شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن «استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة».

وأفادت الرئاسة المصرية بأن السيسي قام بجولة تفقدية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وكان في استقباله وزير الدفاع، أشرف سالم زاهر، ورئيس الأركان، أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسة بالقوات المسلحة.

وخلال تفقده الأكاديمية العسكرية، التقى طلابها وأجرى معهم حواراً تفاعلياً تناول الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية. ولفت السيسي إلى أن «الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة». وأضاف أن «الدولة المصرية تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة».

وأوضح أن «هذا النهج يأتي انطلاقاً من إيمان راسخ بأن استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة».