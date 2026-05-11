الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة

السيسي متحدثاً أمام طلاب الأكاديمية العسكرية (من المصدر)
12 مايو 2026 01:43

القاهرة (الاتحاد)

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن «استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة».
وأفادت الرئاسة المصرية بأن السيسي قام بجولة تفقدية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وكان في استقباله وزير الدفاع، أشرف سالم زاهر، ورئيس الأركان، أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسة بالقوات المسلحة.
وخلال تفقده الأكاديمية العسكرية، التقى طلابها وأجرى معهم حواراً تفاعلياً تناول الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية. ولفت السيسي إلى أن «الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة». وأضاف أن «الدولة المصرية تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة».
وأوضح أن «هذا النهج يأتي انطلاقاً من إيمان راسخ بأن استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة».

أخبار ذات صلة
«دار البر» تطلق حملة الأضاحي 2026
بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه
مصر
الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
القوات المسلحة المصرية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات للاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الإمارات
12 مايو 2026
سفينة حربية أميركية في بحر العرب مشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بتحقيق «نصر كامل» على إيران
12 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان
12 مايو 2026
السيسي متحدثاً أمام طلاب الأكاديمية العسكرية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مصر: استقرار الوطن العربي مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة
12 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©