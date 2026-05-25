الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
"الصحة العالمية": إصابات "إيبولا" تتجاوز 900 حالة في الكونغو الديموقراطية

سائق يقيس حرارته بواسطة عامل طبي عند نقطة تفتيش، في مونغبوالو، بالكونغو الديموقراطية
25 مايو 2026 09:09

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية. 
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "مع تكثيف جهود المراقبة في إطار الاستجابة لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، تم رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها حتى الآن، من بينها 101 حالة مؤكدة"، من دون من دون تقديم أي تحديث بشأن عدد الوفيات. 
وتفشى الفيروس في الكونغو الديموقراطية في 15 مايو بسبب سلالة بونديبوغيو التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن. 
وفي تحديث سابق صدر السبت، ذكرت وزارة الصحة في الكونغو الديموقراطية أنه تم تسجيل 204 وفيات في ثلاث محافظات، من أصل 867 حالة مشتبه بها. 
وتسبب فيروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في جميع أنحاء أفريقيا خلال نصف القرن الماضي.

