قتلى جراء انهيار منجم ذهب في أنغولا

أفادت تقارير إعلامية ومسؤولون أن 28 عاملا على الأقل، نصفهم من عائلة واحدة، قنلوا عندما انهار منجم ذهب في شمال أنغولا.

وأكد مسؤول في الشرطة للتلفزيون الوطني "تي بي إيه" أن السلطات انتشلت جثث 28 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، عقب الانهيار الذي وقع فجر السبت في منجم في إقليم "بينغو" في شمال شرق العاصمة لواندا.

وأضاف "كان هؤلاء الشبان يستخرجون معادن استراتيجية، وتحديدا الذهب، في هذه المنطقة، وفي لحظة معينة انهار المنجم"، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على ضحايا آخرين.

وأكد مسؤول في جهاز الإنقاذ الحصيلة نفسها لوسائل إعلام محلية، موضحا أن من بين القتلى 13 شخصا من العائلة نفسها.

وتجذب ثروات أنغولا من الألماس والمعادن الأخرى، من بينها الذهب، آلاف الرجال للعمل في مناجم أهلية.

ونقلت وكالة الأنباء الأنغولية عن مسؤولين في إقليم "بينغو" قولهم إن نحو سبعة آلاف عامل مناجم ينشطون في استخراج الذهب في المنطقة.