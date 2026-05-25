"الصحة العالمية": ‌إيبولا يتفاقم بوتيرة أسرع من ‌قدرتنا على السيطرة عليه

تعقيم ملابس عمال بعد تعاملهم مع مريض مصاب بإيبولا
25 مايو 2026 17:23

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، ​اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي لفيروس إيبولا ⁠بلغ 220 حالة، مشددا في الوقت نفسه على أن أي ​تأخر في الكشف عن ​الحالات ‌يعني أن فرق ⁠الاستجابة ستظل ​تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نعمل على توسيع نطاق العمليات بشكل عاجل، لكن الوباء ‌يتفاقم حاليا بوتيرة أسرع من ‌قدرتنا على السيطرة عليه"، وتابع أن الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ​بؤرة تفشي المرض، يجب أن تتخذ إجراءات فورية للوقاية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أبلغت أوغندا عن حالتين إضافيتين من ‌إيبولا، ليرتفع العدد ​الإجمالي للحالات المؤكدة إلى سبع حالات.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشي سلالة "بونديبوغيو" النادرة من فيروس ​إيبولا ‌يمثل ⁠حالة طوارئ ‌صحية عامة ‌تثير قلقا دوليا.
وقال غيبريسوس إنه سيتوجه إلى الكونغو ⁠غدا الثلاثاء، وإن التعامل مع تفشي ​المرض سريع الانتشار يزداد تعقيدا بسبب العنف في إقليمي إيتوري وشمال كيفو في الكونغو، وعدم وجود لقاحات معتمدة لسلالة "​بونديبوغيو".

المصدر: رويترز
