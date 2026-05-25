بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط الذكاء الاصطناعي

أطلق البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، في أوّل رسالة عامة له، نداء قويّا لـ"تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح"، مندّدا بأشكال جديدة من العبودية بسبب ازدهار التكنولوجيا.

وتمتدّ هذه الرسالة، التي تحمل اسم MAGNIFICA HUMANITAS ("الإنسانية الرائعة")، على حوالى 130 صفحة، شاملة مواضيع متعدّدة مثل البيئة والاحتكارات الاقتصادية.

وقد تطرّق فيها البابا إلى مسائل عدّة ذات طابع اجتماعي لمواجهة تحدّيات عصرنا من خلال الدفاع عن كرامة الإنسان في عصر الثورة الرقمية.

وتأتي رسالة "الإنسانية الرائعة" تتويجا لسنوات من أبحاث أجرتها الكنيسة الكاثوليكية في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

يوجّه البابا، في رسالته العامة الأولى، نداء لصون "إنسانية رائعة"، عبر تعزيز الحقيقة وكرامة العمل والعدالة الاجتماعية والسلام. وفي العصر الرقمي، تبرز الحاجة إلى تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح مع إعادة تفعيل الحوار والتعددية.

نسخة من رسالة البابا "الإنسانية الرائعة"

وفي مؤشّر إلى أهميّة الحدث، شارك البابا شخصيا في تقديم الرسالة صباح اليوم الاثنين، في خطوة هي الأولى من نوعه، إلى جانب مسؤولين كبار في الفاتيكان وفي شركات للذكاء الاصطناعي، من بينهم كريستوفر أولا مؤسس شركة "أنثروبيك".

ويشدّد البابا ليو الرابع عشر على ضرورة "تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح".

ويرى البابا، في رسالته، أن الذكاء الاصطناعي يولّد أشكالا جديدة من العبودية، مثل تلك التي تتعرّض لها "أجساد مجروحة، ومشوّهة، ومُنهكة" للذين يعملون في استخراج "المعادن النادرة" اللازمة للتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، يؤكد ليو الرابع عشر أن الكنيسة تجدد "إدانتها القاطعة لكلّ أشكال العبوديّة والاتجار بالبشر وتحويلهم إلى سلعة"، ويعيد التأكيد على أن "عدم التّعامل مع هذه الممارسات بحزم أو التّسامح معها بأيّ شكل من الأشكال يعني، إلى حدّ ما، أن نكون اليوم شركاء في الذّنوب التي ارتُكبت في الأمس، عندما كان يتمّ تبرير العبوديّة أو إسكاتها". وفي الوقت عينه، يطلب البابا "بكل صدق المغفرة" عن التأخير الذي أبدته الكنيسة في الماضي في إدانة "آفة العبودية".

في الفصل الخامس والأخير من الرسالة الذي يحمل عنوان "ثقافة القوة وحضارة المحبة"، يركّز البابا ليو الرابع عشر على مسألة الحرب، مؤكدا أن "الثورة الرقمية" باتت تغير "قواعد الصراعات". ومن دون مقاربة أخلاقية، ستصبح القرارات المتعلقة بحياة الأشخاص وموتهم مجردة من الإنسانية.