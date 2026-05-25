مسلحون يخطفون 25 شخصا في نيجيريا

قالت الشرطة في نيجيريا، اليوم الاثنين، إن أفراد عصابات شنوا، خلال الأيام الماضية، هجومين منفصلين وتمكنوا من خطف 25 شخصا.

واستهدف المهاجمون مركزا للشرطة ومنزلا تابعا لزعيم محلي في وقت مبكر أمس الأحد، وخطفوا ما لا ⁠يقل عن 10 أشخاص وأشعلوا النيران في ​جزء من المقر.

وواجهت ولاية ​كوارا، ‌الواقعة في المنطقة ⁠الشمالية ​الوسطى من نيجيريا، في السنوات القليلة الماضية هجمات مرتبطة بجماعات مسلحة تنشط عبر المناطق الحدودية وتشتهر بعمليات ‌الاختطاف مقابل فدية.

وقالت قيادة شرطة ‌ولاية كوارا، في بيان، إن الضباط المناوبين صدوا المسلحين عندما تعرض ​مقر قيادة الشرطة للهجوم.

وخلال الهجوم ذاته، أشعل المهاجمون النيران في أجزاء من المنزل وخطفوا 10 من سكانه، واقتادوهم إلى مكان مجهول.

وفي ‌حادثة منفصلة، أكدت ​الشرطة وقوع هجوم ثان في الولاية استهدف مسلحون فيه تجمعا للصلاة في منطقة "إكيتي" في وقت ​متأخر من ‌يوم الجمعة.

ووفقا ⁠للشرطة، ‌أطلق المهاجمون المسلحون ‌النار على المصلين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة ⁠أشخاص واختطاف 15 آخرين.