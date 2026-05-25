ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

وأكد مركز عمليّات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة اللبنانية، في بيان، أنّ "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 25 مايو بلغت 3185 شهيداً و9633 جريحاً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن في 23 من الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 15 مايو الحالي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً. ورغم ذلك تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على قرى وبلدات لبنانية عدة.