الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف على لبنان
25 مايو 2026 22:57

ارتفع ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم الاثنين، إلى  3185 قتيلاً و9633 جريحاً.
وأكد مركز عمليّات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة اللبنانية، في بيان،  أنّ "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 25 مايو بلغت 3185 شهيداً و9633 جريحاً".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. 

كما أعلن في 23 من  الشهر الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 15 مايو الحالي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً. ورغم ذلك تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على قرى وبلدات لبنانية عدة.

المصدر: د ب أ
لبنان
غارات إسرائيلية
حصيلة
