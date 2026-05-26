الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية تدعو الحجاج للبقاء في مخيماتهم بعرفات خلال ذروة الحرارة

السعودية تدعو الحجاج للبقاء في مخيماتهم بعرفات خلال ذروة الحرارة
26 مايو 2026 08:54

دعت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات يوم التاسع من ذي الحجة حتى الساعة الرابعة عصراً، حفاظاً على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحد من حالات الإجهاد الحراري أثناء أداء الركن الأعظم من الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها إن خطبة يوم عرفة ستُنقل مباشرة عبر الوسائل المرئية والمسموعة إلى مختلف المخيمات، بما يتيح للحجاج متابعتها بسهولة وطمأنينة دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة مواقعهم.

أخبار ذات صلة
ضيوف الرحمن يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم في عرفات
السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بخطط التفويج

كما حثّت الوزارة الحجاج على الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة، وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة، إضافة إلى عدم الصعود إلى جبل الرحمة، لما قد يشكله ذلك من مخاطر على سلامتهم وتأثير على انسيابية إدارة الحشود.

المصدر: وام
الحجاج
جبل عرفات
السعودية
آخر الأخبار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة ليرتفع إجمالي المرضى إلى 85 منذ إعادة افتتاح معبر رفح
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل حالتين جديدتين من قطاع غزة ليرتفع إجمالي المرضى إلى 85 منذ إعادة افتتاح معبر رفح
اليوم 10:48
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود
اليوم 10:44
روبيو: يجب فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"
الأخبار العالمية
روبيو: يجب فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"
اليوم 09:46
المؤشر نيكي يتراجع عن ذروة قياسية
اقتصاد
المؤشر نيكي يتراجع عن ذروة قياسية
اليوم 09:34
سيول: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدد"
الأخبار العالمية
سيول: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدد"
اليوم 09:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©