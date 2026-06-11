حريق داخل مصفاة نفط في روسيا جراء قصف

​أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار، الواقعة في ​جنوب ​روسيا، اليوم ‌الخميس، اندلاع حريق في ‌مصفاة "أفيبسكي" للنفط نتيجة سقوط حطام ⁠طائرات مسيرة ​أثناء تصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجوم.

وأضافت السلطات أن الحريق أخمد دون أن تسجل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.

وأعلن مركز إدارة الأزمات في كراسنودار أن النيران اندلعت في المصفاة الواقعة في بلدة "أفيبسكي"، إحدى أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا، عقب الهجوم.

وقال بنيامين كوندراتيف محافظ إقليم كراسنودار، عبر تطبيق "تلغرام"، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط حطام الطائرات المسيرة على مبان في مناطق أخرى من الإقليم.

وسبق أن تعرضت مصفاة "أفيبسكي" للقصف منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الحالية.