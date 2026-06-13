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«سنتكوم»: أعدنا توجيه 141 سفينة وعطلنا 9

مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب - أرشيفية
14 يونيو 2026 01:20

واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها أعادت توجيه 141 سفينة تجارية وعطّلت 9، منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران، حسبما ذكرت في منشور على منصة «إكس».
ولم تقدم القيادة المركزية الأميركية تفاصيل إضافية بشأن السفن التي جرى تعطيلها أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقها.
وفي السياق، ذكرت هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية، أمس، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ‌في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة ‌سواحل ‌سلطنة عُمان.
وأضافت أن الواقعة كانت الجمعة، ‌على ‌بعد ⁠ستة أميال بحرية شرقي عُمان.
وذكرت أن ⁠الطاقم ‌بخير ولم ⁠يتم الإبلاغ عن أي ⁠تداعيات بيئية، مشيرة إلى ⁠أن الناقلة تبحر نحو ميناء التوقف التالي.

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