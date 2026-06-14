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ناخبو سويسرا يرفضون وضع سقف لعدد السكان

ناخب يدلي بصوته في سويسرا
14 يونيو 2026 16:53

أظهرت توقعات أولية، اليوم الأحد، أن الناخبين في سويسرا رفضوا مقترحا مناهضا للهجرة ينص على وضع سقف لعدد السكان.
وبعيد انتهاء التصويت عند الظهر أظهرت توقّعات أولية صادرة عن معهد (gfs.bern) بأن حوالى 55 في المئة من المستفتين عارضوا المبادرة التي أثارت تحذيرات من "الفوضى" وتداعياتها المدمّرة بالنسبة للاقتصاد السويسري والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت مديرة منظمة "إيكونوميسويس" المعنية بشؤون الموظفّين مونيكا رول لشبكة البث العامة "آر تي إس" "نشعر بالسعادة والارتياح. هذه نتيجة مهمة بالنسبة لبلدنا وعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".
أشارت استطلاعات الرأي إلى أن النتائج ستتقارب إلى حد كبير في التصويت الذي طُرح بناء على نظام الديمقراطية المباشرة السويسري.
وهيمن التوتر خصوصا بشأن مبادرة "لا لسويسرا بأكثر من 10 ملايين نسمة!" التي طرحها "حزب الشعب السويسري" اليميني المتشدد.
ويطالب هذا المقترح بمنع عدد سكان الدولة الثرية، الواقعة في جبال الألب، من تجاوز 10 ملايين نسمة قبل العام 2050، علما بأنها تعد حاليا 9,1 ملايين نسمة.
وفي بلد حيث يشكّل الأجانب أكثر من ربع السكان، سيضع المقترح حدّا للهجرة حال إقراره.

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المصدر: آ ف ب
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