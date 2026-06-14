تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة في رومانيا

قال الرئيس الروماني نيكوسور دان، اليوم الأحد، إنه كلف رئيس وزراء جديدا بتشكيل الحكومة، وذلك بعد انسحاب المرشح السابق للمنصب.

وكلف الرئيس، السياسي أدريان فيستيا (52 عاما)، بتشكيل الحكومة الرومانية المقبلة بعد فشل عضو البرلمان الأوروبي يوجين توماك في الحصول على الدعم اللازم.

وقال دان في بيان "سحب يوجين توماك ترشيحه هذا الصباح. وفي ظل هذه الظروف، أسمي أدريان فيستيا رئيسا للوزراء".

وأعرب توماك عن أسفه لعدم تمكنه من إقناع عدد كاف من الأحزاب بدعمه.

وقال دان "من الواضح في هذه المرحلة أن الحل السياسي هو الأنسب".

وأشاد الرئيس بخبرة فيستيا كرئيس بلدية ومسؤول حكومي إقليمي، فضلا عن سجله كوزير للتنمية في حكومة رومانية سابقة.

وقال فيستيا إنه سيتفاوض مع "الأحزاب السياسية الديمقراطية" في البرلمان الروماني أملا في التوصل إلى أغلبية حاكمة.

وأضاف "أريد حكومة سياسية تُجري إصلاحات حقيقية".