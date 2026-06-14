زيلينسكي يعلن قصف منشأة نفط ومصنعا في روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده شنت هجوما خلال الليل على منشأة نفطية في منطقة ياروسلافل الروسية، وعلى مصنع في منطقة تولا.
وكتب زيلينسكي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "أوكرانيا تنفذ خطتها بضربات بعيدة المدى وبتنفيذ مهام تتعلق بضربات متوسطة المدى".
وقال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل الروسية إن هجوما ضخما بطائرات مسيرة استهدف المنطقة. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت أغلب الطائرات المسيرة لكن بعضها تمكن من العبور وضرب منشآت لتخزين الوقود مما تسبب في اندلاع حريق كبير.
وتعلن أوكرانيا، من حين لآخر، تنفيذ هجمات على منشآت نفط في روسيا.