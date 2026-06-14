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زيلينسكي يعلن قصف منشأة نفط ومصنعا في روسيا

زيلينسكي يعلن قصف منشأة نفط ومصنعا في روسيا
14 يونيو 2026 18:19

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده شنت هجوما خلال الليل على منشأة نفطية ⁠في منطقة ياروسلافل الروسية، وعلى مصنع في منطقة تولا.
وكتب ​زيلينسكي، ​على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ‌أن "أوكرانيا ‌تنفذ خطتها بضربات بعيدة المدى وبتنفيذ مهام تتعلق ​بضربات متوسطة المدى".
وقال ميخائيل يفراييف حاكم منطقة ياروسلافل الروسية إن هجوما ضخما ‌بطائرات مسيرة استهدف ​المنطقة. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت أغلب الطائرات المسيرة لكن بعضها تمكن من العبور ​وضرب منشآت لتخزين ‌الوقود ⁠مما ‌تسبب في اندلاع ‌حريق كبير.
وتعلن أوكرانيا، من حين لآخر، تنفيذ هجمات على منشآت نفط ⁠في روسيا.

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المصدر: رويترز
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