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نيجيريا: مقتل 20 شخصا في مجزرة نفذها إرهابيون

هجوم إرهابي على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
14 يونيو 2026 18:36

أفاد تقرير استخباراتي، اليوم الأحد، بمقتل 20 شخصا جراء مجزرة نفذها إرهابيون في شمال غرب نيجيريا. وأفاد تقرير أمني، أعدّته الأمم المتحدة، أن إرهابيين هاجموا سكان بلدة "فيسكن رافي" في منطقة أريوا في ولاية كيبي قرب الحدود مع النيجر حيث "قتلوا أكثر من 20 ضحية".
وذكرت تقارير إعلامية محليّة أن الهجوم وقع قبل عدة أيام لكن لم ترد معلومات عنه إلا نهاية الأسبوع بعدما زار نائب حاكم ولاية كيبي المنطقة. 
وهاجم إرهابيون وخطفوا، في الأسابيع الأخيرة، المزارعين الذين يرفضون دفع الإتاوات التي يفرضونها على السكان مقابل السماح لهم بزراعة أراضيهم في شمال ووسط نيجيريا.
وحذّر التقرير من أن العنف يمكن أن يتحوّل إلى "تهديد عابر للحدود".
ويربط بعض الباحثين بين "لاكوراوا" وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل حيث ينشط بشكل أساسي في مالي والنيجر المجاورة، رغم أن آخرين يشككون في الأمر.
وأسفر تصاعد النشاط الإرهابي في نيجيريا عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ودفع الملايين للنزوح، وفقا للأمم المتحدة.

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المصدر: آ ف ب
نيجيريا
مجزرة
جماعة إرهابية
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