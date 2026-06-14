بريطانيا واليابان تتعهدان بتطوير طائرة مقاتلة جديدة

أعلنت بريطانيا واليابان، اليوم الأحد، عن شراكة تكنولوجية من أجل ​تعزيز الأمن القومي وإتاحة فرص عمل، وتعهدا بتسريع وتيرة تطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد ضمن ⁠مبادرة "برنامج القتال الجوي العالمي".

والتقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي ​تاكايتشي بنظيرها البريطاني كير ستارمر في العاصمة لندن ‌ومعها مجموعة من قادة ⁠الأعمال ​لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا والطاقة الخضراء والدفاع. وإلى جانب الإعلان عن اتفاقيات بلغ مجموع قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار ‌دولار أميركي) في مجالات البنية التحتية والخدمات ‌المالية وطاقة الرياح، قالت تاكايتشي إن العلاقات الأمنية الوثيقة تشكل أساس العلاقة بين البلدين.

وأضافت عبر مترجم "توصلنا ​إلى قرار بتسريع التقدم في برنامج القتال الجوي العالمي الذي يمثل حجر الزاوية في تعاوننا الأمني". يهدف البرنامج إلى بناء مقاتلة من الجيل التالي سيجري تطويرها عبر مشروع ‌مشترك بين شركة "بي.إيه.إي سيستمز" ​البريطانية وشركة "ليونارد" الإيطالية وشركة "جابان يركرافت إندستريال إنهانسمنت" اليابانية لتي تدعمها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وأعلنت حكومة ستارمر أن ارئيسي الوزراء ‌سيؤكدان التزامهما المشترك بالمشروع وسيناقشان إطلاق مرحلته التالية، مع توقيع عقد ⁠دولي بحلول نهاية الشهر.

وأعلن ستارمر وتاكايتشي عن مجموعة من المشروعات التي قالا إنها ستسهم في ترسيخ التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمّية والأمن ​الإلكتروني.