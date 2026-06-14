ماكرون ومودي يفتتحان معرض الابتكارات والتقنيات الهندية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، قوة الشراكة بين بلديهما وذلك خلال افتتاح معرض في نيس، عشية قمة مجموعة السبع، يعرض الابتكارات والتقنيات الهندية.

وقال ماكرون، أثناء افتتاحه معرض "بهارات تبتكر" إلى جانب رئيس الوزراء الهندي، إن "السؤال ليس ما إذا كانت الهند تبتكر، بل من سيبتكر مع الهند".

وأشار المسؤولان إلى أن الفعالية، التي تعرض منتجات شركات التكنولوجيا الهندية، تقام خارج الهند لأول مرة بعدما أعلن البلدان 2026 "عام الابتكار الفرنسي الهندي".

وقال مودي "أدعو جميع المستثمرين ومعاهد البحوث ورواد الأعمال الحاضرين هنا إلى القدوم إلى الهند والعمل معنا لتطوير حلول من الهند للعالم أجمع".

وشدد الرئيس الفرنسي أن الهند أضحت "دولة كبيرة جدا في مجال الابتكار، تبني نماذجها الثورية الخاصة، وأصبحت لا غنى عنها".

وأشار إلى النجاحات الهندية في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي، داعيا الفرنسيين والأوروبيين إلى "النظر إلى الهند بشكل مختلف".

وأضاف ماكرون "أعتقد أيضا أن على الهنود أن ينظروا إلى فرنسا باهتمام في ضوء نقاط قوتنا".

وسيحضر مودي قمة مجموعة السبع التي تبدأ غدا الاثنين في مدينة إيفيان الفرنسية. وهو من بين القادة الذين دعتهم فرنسا لحضور جلسات من القمة التي تضم القوى الصناعية الكبرى.