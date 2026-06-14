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ترامب: الاتفاق مع إيران سيوقع "خلال ساعات"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
14 يونيو 2026 21:45

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره وسيتم توقيعه خلال ساعات رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
وأكد ترامب، في اتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس" الإخباري، أن الضربة الإسرائيلية "أربكت الأمر. أخّرت التوقيع لبضع ساعات. كان من المفترض أن يتم الآن. هو (التوقيع) مقرّر حاليا بعد بضع ساعات من الآن".
وقال ترامب إن الضربة وقعت "قبل ساعة من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق".
كان الرئيس الأميركي أعلن، أمس السبت، أن التوقيع على الاتفاق مع غيران سيتم اليوم الأحد.

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