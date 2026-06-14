نشطاء يتظاهرون في جنيف عشية قمة مجموعة السبع

شهدت مظاهرة، شارك فيها الآلاف في شوارع مدينة جنيف السويسرية، اليوم الأحد، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية القريبة.

وتجمّع المتظاهرون في حديقة على ضفاف بحيرة "ليمان" حاملين لافتات. ثم انطلقوا عبر شوارع المدينة التي انتشرت فيها القوى الأمنية والحواجز، فيما راحت المروحيات تحلّق في سمائها.

وقدّرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة في بدايتها بنحو سبعة آلاف، لكنّ وسائل إعلام قالت إنها لاحظت أن العدد ارتفع بعد نحو ساعة إلى قرابة 15 ألفا.

وألقى المتظاهرون زجاجات وحجارة وقطع إسمنت ومفرقعات باتجاه قوات الأمن التي ردّت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

تضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.