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أميركا: 12 قتيلا بسقوط طائرة في ميزوري

أميركا: 12 قتيلا بسقوط طائرة في ميزوري
14 يونيو 2026 22:33

تحطّمت طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأميركية، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا كانت تقلّهم.
وقال دينيس جيكوبز مدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة بيتس إن الطائرة تحطّمت بالقرب من مطار باتلر ميموريال، على بعد نحو 95 كيلومترا جنوب مدينة كانساس.
وأفادت السلطات الأميركية أن الطائرة كانت تقلّ مظليين هواة.

وأكدت ​إحدى دوريات الطرق السريعة في الولاية أن 12 ​شخصا ​لقوا ‌حتفهم جراء ​حادث سقوط طائرة في مدينة بتلر.
وأضافت، ‌عبر مواقع التواصل ‌الاجتماعي، أن الحادث ​وقع بالقرب من مطار بتلر ميموريال.
وذكرت الدورية، في منشور ‌على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تشير ​التقارير الأولية إلى وفاة جميع ركاب ​الطائرة (12 ‌شخصا)". 

المصدر: رويترز
ولاية ميزوري الأميركية
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