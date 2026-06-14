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تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية

جرافة إسرائيلية تغادر بعد اقتلاع أشجار زيتون جنوب نابلس في الضفة الغربية (أرشيفية)
15 يونيو 2026 01:07

رام الله (الاتحاد)

صعَّد المستوطنون الإسرائيليون، أمس، هجماتهم ضد أهالي القرى الفلسطينية، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدات عدة هناك.
وأحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، أراضي زراعية و4 مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأهالي القرية من إخماد النيران.
وخلال الاعتداء على بلدة جيت، ألقى المستوطنون زجاجات حارقة باتجاه 3 منازل مما تسبب في أضرار مادية طفيفة دون وقوع إصابات بشرية.
كما هاجم مستوطنون قرية عين عريك، غرب رام الله، حيث ألقوا زجاجات حارقة باتجاه 3 منازل. كما أطلق مستوطنون الرصاص نحو أهالي القرية الذين حاولوا التصدي للهجوم، دون وقوع إصابات.
وتأتي هذه الهجمات تزامناً مع اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدات عدة شرق رام الله.
ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات سلواد والطيبة والمزرعة الشرقية شمال شرق مدينة رام الله.
وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية، أمس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا». 
سياسياً، أعلنت حركة حماس، أمس، أن الفصائل الفلسطينية سلمت ردها الموحد على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك عقب مشاورات ولقاءات مكثفة جرت مع الوسطاء في القاهرة.

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