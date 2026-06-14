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الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا

عمال الرعاية الصحية يحضرون الدواء لمرضى إيبولا
14 يونيو 2026 23:59

ارتفعت حصيلة الإصابات ​المؤكدة ​بفيروس ‌إيبولا في ⁠جمهورية ​الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إلى 782 حالة، ‌منها 181 حالة ‌وفاة.
وأشار التقرير عن ​الوضع في البلاد إلى أن هذا الرقم ‌يمثل العدد الإجمالي ​للحالات المؤكدة حتى أمس ​السبت. ‌
وسجل ⁠التقرير ‌72 ‌حالة جديدة خلال ⁠الساعات الأربع ​والعشرين الماضية.
وتفيد البيانات بأن التفشي لا ​يزال محصورا في ثلاث مناطق في الشرق، وهي إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو. لكنها أظهرت تأكيد حالات ‌للمرة الأولى في ​منطقة "نيا-نيا" الصحية في إيتوري ومنطقة مابالاكو الصحية في شمال كيفو. وهناك الآن ​حالات ‌مؤكدة ⁠في ‌20 منطقة ‌صحية من أصل 36 في إيتوري، ⁠وفي 10 مناطق صحية من ​أصل 34 في شمال كيفو، بالإضافة إلى منطقة صحية واحدة في جنوب كيفو.
كانت حصيلة سابقة أظهرت أن ​عدد ​حالات الإصابة ‌المؤكدة ⁠بالفيروس في الكونغو ‌الديمقراطية، يوم الجمعة، وصل إلى ‌710 حالات، من ​بينها 149 وفاة. 

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المصدر: وكالات
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