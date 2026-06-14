الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إلى 782 حالة، منها 181 حالة وفاة.
وأشار التقرير عن الوضع في البلاد إلى أن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى أمس السبت.
وسجل التقرير 72 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتفيد البيانات بأن التفشي لا يزال محصورا في ثلاث مناطق في الشرق، وهي إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو. لكنها أظهرت تأكيد حالات للمرة الأولى في منطقة "نيا-نيا" الصحية في إيتوري ومنطقة مابالاكو الصحية في شمال كيفو. وهناك الآن حالات مؤكدة في 20 منطقة صحية من أصل 36 في إيتوري، وفي 10 مناطق صحية من أصل 34 في شمال كيفو، بالإضافة إلى منطقة صحية واحدة في جنوب كيفو.
كانت حصيلة سابقة أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية، يوم الجمعة، وصل إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة.