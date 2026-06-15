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زلزال قوي يضرب شبه جزيرة البيلوبونيز اليونانية

زلزال
15 يونيو 2026 09:29

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب شبه جزيرة البيلوبونيز اليونانية مساء الأحد، ولم يبلغ عن وقوع أضرار حتى الآن، وفقاً للمعهد الجيوديناميكي التابع لجامعة أثينا.

ووقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 9:17 مساءً (18:17 بتوقيت جرينتش).

ويقع مركز الزلزال على عمق حوالي 9 كيلومترات تحت قاع البحر، وعلى بعد حوالي 16 كيلومتراً قبالة ساحل بلدة ميثوني الصغيرة.

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وقال رئيس البلدية الإقليمي باناجيوتيس كارفيلاس للإذاعة العامة اليونانية: "حتى الآن لم نسجل أي أضرار، ومع ذلك، فقد كان الزلزال محسوساً بوضوح".

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الهزة الأرضية شعر بها السكان أيضاً في غرب جزيرة كريت.

المصدر: وكالات
زلزال
اليونان
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