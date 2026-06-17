جوزيف عون يبحث مع قائد «اليونيفيل» الوضع في جنوب لبنان

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال ديوداتو ابانيارا، الوضع في جنوب لبنان ومرحلة ما بعد انتهاء عمل «اليونيفيل».

وبحث الرئيس اللبناني مع قائد «اليونيفيل»، في حضور القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، «الوضع في الجنوب وعمل «اليونيفيل» في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركها في منطقة العمليات الدولية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتطرق البحث إلى مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في لبنان.

يذكر أن «اليونيفيل» كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978 وذلك لاستعادة السلام والأمن الدوليين.