الخميس 18 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جوزيف عون يبحث مع قائد «اليونيفيل» الوضع في جنوب لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
17 يونيو 2026 19:56

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال ديوداتو ابانيارا، الوضع في جنوب لبنان ومرحلة ما بعد انتهاء عمل «اليونيفيل».
وبحث الرئيس اللبناني مع قائد «اليونيفيل»، في حضور القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، «الوضع في الجنوب وعمل «اليونيفيل» في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركها في منطقة العمليات الدولية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتطرق البحث إلى مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في لبنان.
 يذكر أن «اليونيفيل» كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978 وذلك لاستعادة السلام والأمن الدوليين.

أخبار ذات صلة
قتلى في لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية
الرئيس اللبناني: الدولة سيدة قرارها ومسارنا مستقل بالمفاوضات
المصدر: وكالات
جوزيف عون
الرئيس اللبناني
لبنان
جنوب لبنان
الأمم المتحدة
اليونيفيل
آخر الأخبار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
علوم الدار
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
اليوم 17:56
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي والظاهري
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي والظاهري
اليوم 21:38
قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
الأخبار العالمية
النيجر.. قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
اليوم 21:00
«الأولمبية» تعستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» وسألعاب داكار»
الرياضة
«الأولمبية» تستعرض الاستعدادات لـ«آسيوية ناجويا» و«ألعاب داكار»
اليوم 21:00
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. يوليو 1958.. كرة القدم الاستعراضية انتصرت في السويد
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©