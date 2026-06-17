الصين: ضرورة التنفيذ الجاد لاتفاق الشرق الأوسط

بكين (وكالات)



أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، ضرورة التنفيذ الجاد لاتفاق إيقاف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الوضع في المنطقة «يثير اهتمام العالم بأسره».

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني.

ونقلت الوكالة عن وانغ قوله إن «الأولوية الحالية تكمن في أن تعمل مختلف الأطراف للتلاقي في منتصف الطريق»، بهدف خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر في القضايا الساخنة في المنطقة.

وشدد على أهمية التمسك بحل الخلافات والصراعات عبر الحوار والتشاور وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين من خلال تعزيز الأمن المشترك للجميع، وإيجاد تسوية سياسية للأزمة في غزة.

ولفت إلى أن الأمن الدولي يمر بلحظة هشة، حيث استمرت الخلافات الجيوسياسية في التصاعد، ووقعت الصراعات المسلحة في مناطق متفرقة، واتسعت رقعة القتال في الشرق الأوسط ما ترك العديد من الملفات الساخنة عالقة من دون حل، مشيراً إلى أهمية دعم الدور المحوري للأمم المتحدة وتقويتها.

الى ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، عدداً من التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الروسي على استعداد بلاده للمساهمة في دعم مسار التسوية المتعلقة بالأزمة الإيرانية، مستندة في ذلك إلى ما تمتلكه من خبرات دبلوماسية في معالجات النزاعات الدولية، مؤكداً أهمية استمرار قنوات الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.