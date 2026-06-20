ارتفاع الطلب على الكهرباء في إيطاليا خلال مايو

سجل الطلب على الكهرباء في إيطاليا ارتفاعا بنسبة 2.1% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 24.8 تيراواط/ساعة.

وأسهمت مصادر الطاقة المتجددة في تغطية 52.8% من إجمالي الاستهلاك، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة «تيرنا» الإيطالية لإدارة شبكات الكهرباء.

وأظهرت البيانات استمرار ارتفاع استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي بعدما سجل استهلاك الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة متوسط نمو سنوي قدره 5% منذ نوفمبر 2024، حسب مؤشر Imcei الذي يرصد استهلاك نحو ألف شركة صناعية.

وعلى صعيد إنتاج الطاقة المتجددة، تراجعت مساهمة الطاقة الكهرومائية بنسبة 38.5%، وانخفض إنتاج الطاقة الحيوية بنسبة 7.3% والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 5.8%. في المقابل، سجل انتاج طاقة الرياح نمواً بنسبة 14.5%، فيما ارتفع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 19.3%.

وتصدرت الطاقة الشمسية مصادر انتاج الطاقة المتجددة خلال مايو، بعد زيادة إنتاجها بنحو 975 جيجاواط/ساعة، مدفوعة بشكل رئيسي بتوسع القدرات المركبة، إلى جانب تحسن مستويات الإشعاع الشمسي.