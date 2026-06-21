إسبانيا ترزح تحت وطأة أول موجة حر هذا العام

حذرت السلطات ⁠في إسبانيا من التعرض المفرط لأشعة الشمس ومن تزايد خطر ​اندلاع حرائق الغابات بعد أن واجه السياح والسكان المحليون في العاصمة مدريد صعوبة في تحمل درجات الحرارة التي لامست ​40 درجة مئوية، اليوم الأحد، مع هبوب أول موجة حر لعام 2026.

وقالت هايلي سان سيزاريو (22 ​عاما)، ‌وهي مهندسة من ميامي في الولايات المتحدة ⁠كانت تزور ​سوق سلع مستعملة "أرتدي ملابس بيضاء بالكامل بسبب الحر الشديد، وأحمل مروحتي الكهربائية الصغيرة أينما ذهبت".

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية ‌بأن 13 منطقة من أصل 17 في ‌إسبانيا رفعت درجة التحذير إلى اللون البرتقالي بسبب الحرارة اليوم الأحد، في حين ​رفع إقليم الباسك في الشمال الغربي درجة التحذير إلى اللون الأحمر، وهو أعلى مستوى.

وستستمر موجة الحر حتى يوم الخميس.

وقالت آنا جارثيس، وهي من سكان ‌مدريد تبلغ 49 عاما ​وتعمل في مجال التربية الاجتماعية بينما كانت تزور السوق "الحرارة مرهقة للغاية".

وأججت درجات الحرارة المرتفعة المخاوف بشأن تأثيرها على صحة الناس، ولا ​سيما كبار السن.