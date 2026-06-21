كولومبيا تصوت في جولة ثانية لاختيار رئيس للبلاد

توجه الناخبون في كولومبيا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لتحديد ما إذا كان البلد ​سيواصل مساره اليساري أم سينضم إلى التحول نحو تيار اليمين.

ولم تحسم الجولة الأولى، التي جرت في مايو ​الماضي وشهدت تنافسا محتدما، نتيجة الانتخابات. ويختار الناخبون، اليوم، بين مرشحين ‌في الجولة الثانية هما السناتور ⁠اليساري ​إيفان سيبيدا والمحامي ورجل الأعمال اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

ويتعهد سيبيدا، البالغ 63 عاما، بمواصلة سياسات الرئيس غوستافو بيترو، والتي تتضمن معاشات للفقراء وإصلاحات ‌عمالية مدعومة من النقابات ومواصلة محادثات السلام مع الجماعات ‌المسلحة.

ويدعو دي لا إسبرييلا، البالغ 47 عاما، إلى نهج معاكس يتضمن إنهاء المحادثات مع ​الجماعات المسلحة وشن حملة عسكرية واسعة ضدها، فضلا عن تعزيز قطاع النفط والغاز في البلاد.

كما تعهد دي لا إسبرييلا بخفض الضرائب وخفض إنفاق الدولة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، ‌مع الإبقاء في الوقت نفسه ​على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 23 بالمئة، إلى جانب إجراءات اجتماعية أخرى.

وسيواجه الفائز بمنصب رئيس البلاد ارتفاع الديون العامة وانقسام البرلمان، وهو ما قد ​يعرقل تمرير مقترحات الإصلاح.

وتشير ‌استطلاعات ⁠الرأي إلى ترجيح كفة دي لا إسبرييلا ‌الذي تصدر الجولة الأولى بحصوله على 43 بالمئة من الأصوات وسط توقعات المحللين بمنافسة ⁠متقاربة.

وبذل كلا المرشحين جهودا حثيثة لرفع نسبة المشاركة بين ​نحو نصف الناخبين المؤهلين الذين امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى. ويتجاوز عدد الناخبين المؤهلين في كولومبيا 41 مليونا. ومن المتوقع صدور النتائج ​الأولية بعد بضع ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.