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"الداخلية القطرية": 54 مصاباً و 18 مفقوداً في الحادث الذي وقع بأحد المصانع بـ" رأس لفان"

"الداخلية القطرية": 54 مصاباً و 18 مفقوداً في الحادث الذي وقع بأحد المصانع بـ" رأس لفان"
22 يونيو 2026 08:12

 أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، مساء أمس، بلغ 54 شخصاً.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة توضيحها في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصاً مفقوداً.

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وكانت وزارة الداخلية القطرية قد ذكرت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد.

المصدر: وام
قطر
وزارة الداخلية القطرية
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