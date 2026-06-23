الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: نرفض الاحتلال الإسرائيلي و«الوصايات» الخارجية

نازحون يشقون طريقهم للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان (رويترز)
24 يونيو 2026 01:08

بيروت (وكالات)

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية، تزامناً مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، وبينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال عون وفق بيان للرئاسة «لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معاً»، معرباً عن أمله بأن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات «حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا»، أي في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب.
في الأثناء، تلقى الرئيس عون، أمس، اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بحثوا خلاله آخر التطورات في لبنان ونتائج اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية. 
وأكد فانس وروبيو دعم الولايات المتحدة لمواقف عون والحكومة اللبنانية بشأن بسط سلطة الدولة وتعزيز سيادتها على جميع أراضيها، بواسطة الجيش والقوى الأمنية وحدهما، وتمكينها من الوفاء بتعهداتها في هذا المجال، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.
وشددا على متابعة واشنطن تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران، لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة به.
وأشار المسؤولان الأميركيان إلى أن الترتيبات المتعلقة بآلية عمل الخلية وتشكيلها لا تزال قيد الدراسة.
كما بحث الرئيس اللبناني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في لبنان وتطرقا إلى مرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب والخطوات اللاحقة لتثبيته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الاتصال تناول مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل» مطلع العام 2027.
وأكد ماكرون عزمه إجراء اتصالات لتحديد مواقف الدول حيال الرغبة الأوروبية المدعومة لبنانياً بإبقاء قوات دولية في منطقة العمليات، وإيجاد الإطار اللازم لذلك.
وانطلقت في واشنطن أمس، الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في الجولة السابقة برعاية أميركية. 
وأعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بدء المفاوضات، وقالت إن المناقشات ستُجرى بالتوازي على مسارين دبلوماسي وعسكري.
واعتبر الرئيس اللبناني، أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية، واستعادة كل الحقوق.

تهديد مباشر 

أخبار ذات صلة
ترامب يؤكد موافقة إيران على عمليات تفتيش نووية
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف أطفال غزة «عمداً»

وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، أفاد الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان بأن شخصين قتلا بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد، في أول إعلان عن قتلى بنيران إسرائيلية في لبنان منذ ثلاثة أيام.
وقال الجيش الإسرائيلي ​إنه هاجم مسلحين شكلوا تهديداً مباشراً للجنود في منطقة مرتفعات علي الطاهر في الجنوب، ضمن ​جزء في جنوب لبنان ‌أعلنته القوات الإسرائيلية «منطقة أمنية». 
في غضون ذلك، قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل الحفاظ على «المنطقة الأمنية» التي أعلنتها من جانب واحد.
وكتب نتنياهو عبر «إكس» في بيان مشترك مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان «ستواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التعامل بحزم من أجل تحييد التهديدات ضد جنودنا ومواطنينا والقضاء على البنية التحتية للإرهاب والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان».

الولايات المتحدة
جي دي فانس
إيران
لبنان
ماركو روبيو
سويسرا
حزب الله
الرئيس اللبناني
إسرائيل
أميركا
جوزيف عون
الاحتلال الإسرائيلي
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي ينفّذ رحلة التسوق دون تدخل بشري
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي ينفّذ رحلة التسوق دون تدخل بشري
24 يونيو 2026
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد دعم جهود التعافي في سوريا وإعادة الإعمار
24 يونيو 2026
ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يؤكد موافقة إيران على عمليات تفتيش نووية
24 يونيو 2026
طفلة نازحة تأوي إلى مخيم خيام في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف أطفال غزة «عمداً»
24 يونيو 2026
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
24 قتيلاً ومصاباً في غزة خلال يوم
24 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©