بريطانيا تسجل رقماً قياسياً لدرجات الحرارة في يونيو

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال شهر يونيو على الإطلاق، إذ بلغت 35.7 درجة مئوية في جنوب إنجلترا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجة الحرارة القياسية سُجلت في تشارلوود بمقاطعة سَري في إنجلترا قرب مطار غاتويك، فيما تشهد بريطانيا شهراً ثانياً على التوالي من الحر القياسي.

وتشير السجلات الرسمية إلى أنه منذ عام 1884، كان الرقم القياسي السابق يبلغ 35.6 درجة مئوية وسُجل في عام 1957، قبل أن يتكرر لاحقاً في عام 1976.

أما أعلى درجة حرارة سُجلت على الإطلاق في بريطانيا فكانت في يوليو 2022، وبلغت 40.3 درجة مئوية.

وتأتي موجة الحر في شهر يونيو بعد شهر مايو الذي حطم الأرقام القياسية، عندما سجلت البلاد أحر يوم لها في مثل هذا الشهر بوصول درجة الحرارة إلى 35.1 درجة مئوية.