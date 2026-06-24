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فرنسا تسجّل أشد يوم حرارة في تاريخها

طفلة عند نافورة مياه عامة في باريس
24 يونيو 2026 21:03

سجّلت فرنسا، الأربعاء، اليوم الأشد حراً في تاريخها، محطّمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. 
وبلغ مؤشر الحرارة الوطني الإجمالي (متوسط درجات الحرارة نهاراً وليلاً) 30 درجة، محطّماً الرقم القياسي الذي سجّل أمس وبلغ 29.8 درجة.
وكانت الهيئة قد أعلنت أن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء كانت الأشد حراً على الإطلاق، فيما كشف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن 40 شخصاً لقوا حتفهم غرقاً وسط موجة الحر.
وأثارت الموجة التي تضرب فرنسا منذ الأسبوع الماضي اضطرابات في الحياة اليومية مع إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات. 

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المصدر: آ ف ب
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الأخبار العالمية
فرنسا تسجّل أشد يوم حرارة في تاريخها
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