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ترامب: آمل إنهاء حرب أوكرانيا قريباً

دونالد ترامب
8 يوليو 2026 01:05

أنقرة (وكالات)

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه تحدث إلى نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معبراً ⁠عن أمله في أن تنتهي حرب ​أوكرانيا قريباً.
وأضاف خلال لقائه بالرئيس ​التركي ‌رجب طيب أردوغان ⁠على ​هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا: «أعتقد أننا سنتوصل إلى حل، وآمل أن يكون ذلك قريباً». 
واستطرد: «أجرينا ‌محادثة مطولة، استمرت فترة طويلة، تحدثت ‌أيضاً إلى الرئيس زيلينسكي مباشرة بعد هذه المحادثة، أعتقد أنهما يرغبان ​في التوصل إلى اتفاق، أعتقد أيضاً أننا سنتوصل إلى إنهاء للحرب، وآمل أن يكون ذلك في القريب العاجل». 
ومن المتوقع أن ‌يجتمع زيلينسكي وترامب ​خلال قمة حلف شمال الأطلسي اليوم، وذلك في أعقاب تصعيد أوكرانيا وتيرة هجماتها على قطاع ​الطاقة الروسي ‌على ⁠مدى ‌أشهر، فضلاً عن ‌الهجمات الجوية الروسية المكثفة التي أودت بحياة 50 ⁠شخصاً في العاصمة الأوكرانية خلال ​يوليو. 
وقال زيلينسكي، أمس، إنه يعتزم مناقشة حاجة أوكرانيا الملحة إلى أنظمة دفاع جوي للتصدي للهجمات الباليستية الروسية.
في غضون ذلك، أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 طائرة مسيّرة باتجاه موسكو، ليل الاثنين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، في حين قُتل 28 شخصاً إثر هجوم روسي على أوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، أمس، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضيفاً.
من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 108 من أصل 123 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا خلال الليل.

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