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مقتل 9 شرطيين في جنوب غرب باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية - أرشيفية
8 يوليو 2026 01:05

كويتا (وكالات)

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قتل مسلحون تسعة من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم استهدف نقطة تفتيش عند موقع لبناء سد بإقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، وفق ما أفادت السلطات المحلية أمس.
وقال عبد القدوس، المسؤول الرفيع في المنطقة: «لقي تسعة من عناصر الشرطة حتفهم وفُقد أثر آخرين إثر هجوم على نقطة تفتيش تتولى حماية موقع بناء سد مانغي».
وأكد متحدث باسم حكومة الإقليم حصيلة الضحايا، مشيراً إلى أنّ من بين القتلى ضباطاً كباراً من مراكز شرطة متعددة، وحمّل المتحدث مسلحين إرهابيين مسؤولية الهجوم.
وصرح المتحدث باسم حكومة بلوشستان في بيان بأن عناصر من القوات شبه العسكرية والشرطة ومكافحة الإرهاب نفذت بنجاح عمليات تمشيط مشتركة ضد المسلحين.
ويأتي ذلك في إطار تصاعد الهجمات التي يشنها مسلحون في المناطق الحدودية الباكستانية، وهي هجمات تقول إسلام آباد إن مصدرها أفغانستان، في حين تنفي السلطات الأفغانية باستمرار أي تورط لها في ذلك.

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