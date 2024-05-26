الوصل بطل «أدنوك للمحترفين» بـ «ثلاثية» أمام شباب الأهلي

معتصم عبدالله (دبي)



حسم الوصل الفوز بدرع «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تفوقه على ضيفه شباب الأهلي 3-0، في مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين، على استاد زعبيل ضمن «الجولة 25»، وأدارها طاقم تحكيم مكسيكي، بقيادة سيزار راموس، وسط حضور حاشد من جماهير «الأصفر» و«الأحمر».

وسجل ثلاثية «الأصفر»، السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 49، و«المتألق» فابيو ليما في الدقيقة 58، و«البديل» أداما ديالو في الدقيقة 97، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 61 نقطة، وينجح في حسم اللقب قبل جولتين على الختام، مقابل بقاء «الفرسان» برصيد 52 نقطة في مركز «الوصافة».

ومثل الفوز على «الفرسان» الرابع على التوالي لـ «الإمبراطور» في المواجهات المباشرة في مسابقات الموسم الحالي 2023 - 2024، بعد مباراة الدور الأول في الدوري 2-1 على «استاد راشد»، ومباراتي الدور ربع النهائي لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» 3-2 على ملعب شباب الأهلي، و3-0 على ملعب «زعبيل»، قبل الفوز الأهم في مباراة «حسم الدرع» 3-0 على «ملعب زعبيل».

واحتفل «الإمبراطور» العائد إلى معانقة الألقاب المحلية للمرة الأولى في الموسم الحالي 2023- 2024، بفوزه بالبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، على حساب النصر 4-0 في النهائي، قبل أقل من أسبوعين، قبل أن يضيف «درع الدوري» في «ثنائية» جديدة أعادت إلى أذهان جماهير التتويج الأخير بـ «ثنائية» الدوري والكأس موسم 2006 - 2007.

وأضاف الوصل إلى سجله المترع بالإنجازات لقباً ثامناً على صعيد «الدوري»، ليعادل منافسه شباب الأهلي في وصافة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، مواسم الدوري مواسم 1981 - 1982، و1982 - 1983، و1984 - 1985، و1987 - 1988، و1991 - 1992، و1996 - 1997، و2006 - 2007، و2023 - 2024.

وتبقت للوصل مباراتان احتفاليتان أمام مضيفه العين في 29 مايو الجاري، و«المؤجلة من الجولة 20»، وجاره النصر في «الجولة 26 والأخيرة» المقررة في 2 يونيو المقبل على استاد آل مكتوم، في المقابل يخوض «الفرسان» آخر مبارياته في الدوري أمام حتا «الأخير» في مواجهتين، الأولى في 29 مايو الجاري «مؤجلة من الجولة 13»، والثانية في 2 يونيو المقبل ضمن «الجولة 26» والأخيرة.

ودفع مدربا الفريقين بكامل «الأوراق الرابحة» في التشكيلة الأساسية، وضمت تشكيلة الصربي ميلوش، مدرب «الإمبراطور»: خالد السناني في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع ألكسيس بيريز، سيونج جونج، سفيان بوفتيني، وسالم العزيزي، وفي الوسط فابيو ليما، نيكولاس خيمنيز، سياكا، ومالك جنعير، وفي المقدمة السويسري هاريس وعلي صالح.

في المقابل، ضمن تشكيلة الصربي الآخر ماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان»، الحارس حسن حمزة، ورباعي الدفاع أحمد عبدالله جميل، بوجدان بلانيتش، رينان فيكتور، وبدر ناصر، وفي الوسط سعيد عزت الله، لوكا، كارتابيا، ومن أمامهم «الثلاثي» إيجور جيسوس، مؤنس دبور، ويحيى الغساني.

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة للوصل، من عرضية علي صالح من الجهة اليسرى، أبعدها الحارس حسن حمزة، قبل وصول الكرة إلى رأس المهاجم هاريس سيفروفيتش في الدقيقة العاشرة، أعقبتها محاولة ثانية من تسديدة هاريس بيسراه من داخل منطقة الجزاء مرت فوق المرمى في الدقيقة 15، وعاد اللاعب نفسه ليهدر فرصة ثانية على التوالي من تمريرة ليما، وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد كرة مرت جوار القائم الأيسر لمرمى حسن حمزة في الدقيقة 17.

في المقابل، تألق خالد السناني، حارس الوصل في إبعاد أخطر فرص شباب الأهلي، بعدما تصدى بنجاح لرأسية إيجور جيسوس من ضربة ركنية، لتلامس الكرة عارضة المرمى، قبل أن يعود السناني مجدداً، وينجح في إبعاد التصدي للكرة الثانية في الدقيقة 19.

وترجم الوصل أفضليته مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما نجح مهاجمه السويسري هاريس سيفيروفيتش، في افتتاح التسجيل في الدقيقة 49، بعد صناعة متميزة من «المتألق» علي صالح بتمريرة بينية وسط الدفاع، وهو الهدف الخامس لهاريس من صناعة علي صالح في الدوري خلال الموسم الحالي.

ولم يمهل فابيو ليما «الفرسان» فرصة الاستفاقة، بعدما نجح في إضافة الهدف الثاني، على طريقته الخاصة، من تسديدة بيسراه من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس حسن حمزة في الدقيقة 58، وهو الهدف الـ 16 لليما في الدوري بفارق هدف خلف السوري عمر خربين مهاجم الوحدة المتصدر.

وسعى نيكوليتش مدرب «الفرسان» تعديل أوضاع فريقه الهجومية، عندما دفع بالثنائي حارب عبدالله وجويلهرم دا سيلفا بدلاً من كارتابيا وبدر ناصر في الدقيقة 63.

وكاد خيمينز أن يعزز تقدم الوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 65، بعد كرة ذكية من علي صالح حولها خيمنيز رأسية، وأبعدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي بصعوبة للركنية.

ولم تشفع المحاولات الهجومية المستمرة لشباب الأهلي، في الجزء الأخير من المباراة، في تغيير تفوق المنافس، بعدما نجح «البديل» أداما ديالو في تأكيد تفوق «الإمبراطور» بالهدف الثالث من هجمة مرتدة في الدقيقة 97.