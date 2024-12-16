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علوم الدار

سعود بن صقر يشهد حفل فرقة «الأوتار الرباعية» في رأس الخيمة

سعود بن صقر يشهد حفل فرقة «الأوتار الرباعية» في رأس الخيمة
16 ديسمبر 2024 22:29

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، بحضور تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين، حفل فرقة الأوتار الرباعية للقصر الإمبراطوري، الأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي.

نظمت الحفل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك احتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، وتأكيداً على عمق الروابط الثقافية والصداقة الوثيقة بينهما.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالعلاقات الاستراتيجية المتنامية مع الصين في مختلف المجالات، والتي أصبحت نموذجاً للتعاون المثمر الرامي إلى تحقيق الازدهار والرخاء.

وأكد سموه أن الفنون، وعلى رأسها الموسيقى الكلاسيكية، تعد جسراً عالمياً للتواصل الحضاري، وتُجسد القيم الإنسانية وتبرز الإبداع المشترك بين مختلف الثقافات، مشيراً إلى أن هذا الحفل يعكس التبادل الثقافي المثمر مع الصين.

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ولفت سموه إلى أن استضافة رأس الخيمة لهذا الحدث الفني تأتي في إطار حرص الإمارة على تعزيز مكانتها كوجهة ثقافية عالمية تحتضن الفنون والإبداع، وأن هذه الفعاليات تساهم في مد جسور الحوار الحضاري مع الشعوب، وترسخ من القيم الإنسانية المشتركة، مما يثري المشهد الثقافي والفني في الإمارة.

واستمتع الحضور بعرض موسيقي رائع، حيث قدمت الفرقة مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية، من بينها أعمال صينية عريقة وأخرى عالمية مشهورة، في أداء يمزج بين التراث والإبداع.

يعد هذا الحفل فرصة لتسليط الضوء على التقاء الحضارات عبر الفن، ودعوة لتعزيز التعاون الثقافي كأداة لبناء مستقبل مشترك يقوم على التفاهم والاحترام المتبادل.

المصدر: وام
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