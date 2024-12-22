ليفربول يكتسح توتنهام بـ «سداسية» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

ابتعد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، باكتساحه مضيفه توتنهام 6-3، مستفيداً من تعادل ملاحقه تشيلسي مع إيفرتون سلباً، في المرحلة السابعة عشرة التي شهدت سقوط مانشستر يونايتد أمام بورنموث بثلاثية.

ووسّع ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، الفارق مع تشيلسي إلى أربع نقاط، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بفوزه الثاني عشر، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.

تناوب على تسجيل أهداف «الريدز» كل من الكولومبي لويس دياز (23 و85)، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (36)، المجري دومينيك سوبوسلاي (45+1) والمصري محمد صلاح (54 و61)، فيما سجل جيمس ماديسون (41)، السويدي ديان كولوشيفسكي (72) ودومينيك سولانكي (83) لتوتنهام الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ورفع ليفربول سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 21 في مختلف المسابقات، قبل مباراتين أخيرتين هذا العام مع ليستر سيتي في ملعب أنفيلد ووستهام خارج أرضه ضمن الدوري، على أن يفتتح عام 2025 باستضافة مانشستر يونايتد في المرحلة العشرين.

وافتتح دياز التسجيل برأسية بعد متابعته عرضية من الظهير ترنت ألكسندر أرنولد (23).

وأضاف ماك أليستر الثاني برأسية جديدة مستغلاً تشتيتاً خاطئاً من الدفاع وخروج غير موفّق من الحارس فرايزر فورستر (36).

وقلص ماديسون الفارق بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة (41) لكن سوبوسلاي أعاد فارق الهدفين، إثر تمريرة من صلاح وتسديدة من داخل المنطقة (45+1).

وفك صلاح شراكة صدارة الهدافين مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع عشر في الدوري، حين سجل الرابع بعدما تهادت الكرة أمام خط المرمى عقب محاولة الدفاع إبعادها (54).

وسجل صلاح الهدف الخامس عشر في الدوري هذا الموسم، إثر تمريرة حاسمة من سوبوسلاي (61).

وفي الدقيقة 72، سجل كولوشيفسكي هدفاً ثانياً لتوتنهام بعدما وصلت إليه كرة من دومينيك سولانكي الذي قلص فارق الأهداف إلى اثنين (83)، إلا أن دياز ختم مهرجان الأهداف مسجلاً السادس لليفربول (85).