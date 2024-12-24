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الرياضة

منتخب الجودو يختتم معسكر جورجيا ويغادر إلى فيينا

منتخب الجودو يختتم معسكر جورجيا ويغادر إلى فيينا
24 ديسمبر 2024 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
يختتم منتخب الجودو يوم غد معسكره في جورجيا، ويستعد للمغادرة إلى فيينا، لإقامة معسكر ختامي تتخلله مباريات ودية عدة أمام مختلف المنتخبات الأوروبية، للمشاركة في بطولة باريس جراند سلام الكبرى، باكورة بطولات عام 2025، التي تقام يومي الأول والثاني من فبراير المقبل بقاعة «اكور ارينا» في باريس، والتي تسبقها قرعة البطولة، عبر تقنية الفيديو ظهر الأربعاء 31 يناير.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، عقب مكالمته هاتفية مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، رئيس البعثة إن المنتخب بلغ مرحلة متميزة من الجاهزية والإعداد لبطولات لموسم الاتحاد الدولي الجديد، تطلعاً لحصد المزيد من النقاط المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
واختتم بأن طموحات «جودو الإمارات» في الموسم الجديد كبيرة جداً، مواصلة للنجاحات الأولمبية السابقة التي بدأت في دورة 2008 في بكين، مروراً بدورة لندن 2012، ثم دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 ودورة طوكيو 2020، ثم باريس 2024، إلا أن دورة (ريو) ستظل خالدة في تاريخ رياضة الإمارات، والتي شهدت الإنجاز التاريخي لرياضة جودو الإمارات بفوز اللاعب سيرجيو توما بالميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم ليسجل أول إنجاز لجودو الإمارات في الدورات الأولمبية، تطلعاً للمزيد من الألقاب والإنجازات التي تتناسب ورياضة الإمارات التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة ورعايتها.

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