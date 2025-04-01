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الرياضة

اتحاد جدة إلى نهائي كأس خادم الحرمين بـ «بسيناريو مثير»

اتحاد جدة إلى نهائي كأس خادم الحرمين بـ «بسيناريو مثير»
2 ابريل 2025 00:50

 
الرياض (د ب أ)

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الاتحاد والشباب.. «القمة المرتقبة»


خطف اتحاد جدة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه المثير على ضيفه الشباب 3-2، في المربع الذهبي للبطولة.
وبدا أن الشباب في طريقه للعبور إلى المباراة النهائية، بعد أن كان متقدماً بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن الاتحاد سجل هدفين قاتلين ليحصد الفوز.
وانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف سجله البرازيلي فابينيو من ضربة جزاء في الدقيقة 14، وفي الشوط الثاني تقمص لاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا دور البطولة ورد بهدفين للشباب في الدقيقتين 64 و67، لكن الاتحاد لم يستسلم، ونجح لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا في تسجيل هدف التعادل للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ثم عاد اللاعب نفسه وخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع. وينفرد الأهلي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد 13 لقباً مقابل 11 لقباً للهلال وتسعة ألقاب للاتحاد. ويلتقي الأربعاء القادسية مع الرائد في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي على أن يلتقي الفائز منهما في النهائي مع اتحاد جدة.

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