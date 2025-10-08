الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استقرار وتنمية

استقرار وتنمية
9 أكتوبر 2025 00:01

الإمارات والكويت أكدتا خلال مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، دعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على «حل الدولتين»، وتعزيز الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً للوصول إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة في القطاع، ويحمي أرواح المدنيين، ويسهم في منع اتساع الصراع بالمنطقة. 
المباحثات التي أكدت أهمية البناء على زخم الاعترافات العالمية المتوالية مؤخراً بالدولة الفلسطينية، تأتي في ظل تحديات إقليمية غير مسبوقة، تحتاج من الجميع العمل بشراكة من أجل مواجهتها، انطلاقاً من وحدة رؤى البلدين الهادفة إلى ضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتحقيق الازدهار المستدام لشعوبها، من خلال التشجيع على الحوار، ومد جسور الشراكة، وتعزيز العمل العربي المشترك لنشر مقومات التنمية.
المباحثات الأخوية أبرزت الدعم المشترك لكل ما يعزز منظومة العمل الخليجي، وعبّرت عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط القربى، والتاريخ، والقيم والمصالح المشتركة، كما جسدت حرص قيادتي البلدين على العمل المشترك، ودفع التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

