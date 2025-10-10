مساعدات مستدامة

السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
11 أكتوبر 2025 00:01

برنامج الإمارات الإغاثي في غزة الذي وجَّه بإطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تميز بالتنوع والكثافة والاستدامة، في محاولة لتغطية احتياجات الأهالي الذين يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية في القطاع، سواء بتوفير المساعدات الغذائية أو المستلزمات الطبية، وتأمين مياه الشرب النظيفة، إلى جانب استقبال مرضى ومصابين للعلاج في مستشفيات الدولة.
جهود الإمارات الإنسانية لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي لم تتوقف على مدى عامين من عمر الأزمة في قطاع غزة، تتواصل مع إعلان البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لاحتواء الأوضاع الإنسانية الصعبة، حيث قدمت الدولة 21 صهريج مياه؛ للمساهمة في تأمين المياه المحلاة لنحو 200 ألف نسمة من الأسر المتضررة التي تقطن في مناطق تعاني شحاً حاداً في المياه بالقطاع.
الإمارات التي وصلت قيمة مساعداتها لغزة إلى نحو 6.6 مليار درهم منذ بداية الحرب، أكدت خلال مشاركتها في اجتماع باريس لبحث آليات تنفيذ خطة السلام، عزمها توسيع نطاق هذه الجهود الإنسانية والتنموية خلال المرحلة المقبلة، في إطار التزامها المستمر بمساندة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتجسيداً لنهجها الراسخ في تقديم الدعم والإغاثة للشعوب الشقيقة، ولقيم التضامن والعطاء التي تميز سياستها الإنسانية عالمياً.

