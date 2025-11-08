الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رين يواصل الصحوة في فرنسا

رين يواصل الصحوة في فرنسا
8 نوفمبر 2025 09:11

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مارسيليا ينتزع الصدارة في فرنسا
إنريكي: سان جيرمان لن يتسرع في التعاقدات


واصل رين صحوته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً، بهدف «البديل» السويسري بريل إمبولو أمام مضيفه باريس أف سي 1-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.
وفي وقت بدا أن التعادل سيكون سيّد الموقف بين الفريقين، سجّل إمبولو في الدقيقة 81 هدف اللقاء الوحيد، بتمريرة من القائد فالنتان رونجييه بعد دخوله بدلاً من محمد قادر مييتيه.
وحقق رين فوزه الثاني توالياً، بعدما كان سحق على أرضه ستراسبورج 4-1 في المرحلة الماضية، ليتقدم إلى المركز الثامن موقتاً برصيد 18 نقطة.
كما يدين رين بفوزه إلى حارس مرماه الدولي بريس سامبا، إذ فشل باريس أف سي في اختراق شباكه، وذلك رغم قوته الهجومية، حيث سجل 18 هدفاً في 11 مباراة.
وتجمّد رصيد باريس أف سي الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى، والذي مُني بخسارته السادسة، مقابل 4 انتصارات وتعادلين هذا الموسم، عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتتتابع المباريات السبت، حيث يلعب مارسيليا الثاني مع بريست، ولوهافر مع نانت، وموناكو مع لنس.
ويلعب الأحد لوريان مع تولوز، وستراسبورج مع ليل، وأنجيه مع أوكسير، ومتز مع نيس، وليون مع باريس سان جيرمان في قمة هذه المرحلة.

فرنسا
الدوري الفرنسي
باريس
باريس سان جيرمان
مارسيليا
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©