رين يواصل الصحوة في فرنسا

باريس (أ ف ب)



واصل رين صحوته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً، بهدف «البديل» السويسري بريل إمبولو أمام مضيفه باريس أف سي 1-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

وفي وقت بدا أن التعادل سيكون سيّد الموقف بين الفريقين، سجّل إمبولو في الدقيقة 81 هدف اللقاء الوحيد، بتمريرة من القائد فالنتان رونجييه بعد دخوله بدلاً من محمد قادر مييتيه.

وحقق رين فوزه الثاني توالياً، بعدما كان سحق على أرضه ستراسبورج 4-1 في المرحلة الماضية، ليتقدم إلى المركز الثامن موقتاً برصيد 18 نقطة.

كما يدين رين بفوزه إلى حارس مرماه الدولي بريس سامبا، إذ فشل باريس أف سي في اختراق شباكه، وذلك رغم قوته الهجومية، حيث سجل 18 هدفاً في 11 مباراة.

وتجمّد رصيد باريس أف سي الصاعد حديثاً إلى الدرجة الأولى، والذي مُني بخسارته السادسة، مقابل 4 انتصارات وتعادلين هذا الموسم، عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتتتابع المباريات السبت، حيث يلعب مارسيليا الثاني مع بريست، ولوهافر مع نانت، وموناكو مع لنس.

ويلعب الأحد لوريان مع تولوز، وستراسبورج مع ليل، وأنجيه مع أوكسير، ومتز مع نيس، وليون مع باريس سان جيرمان في قمة هذه المرحلة.