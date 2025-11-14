السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

حميد بن حرمل: «ألعاب الماسترز» ظاهرة رياضية عالمية في أبوظبي

حميد بن حرمل: «ألعاب الماسترز» ظاهرة رياضية عالمية في أبوظبي
14 نوفمبر 2025 21:53


أبوظبي (وام)

أكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان، أن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، ظاهرة رياضية عالمية تستضيفها دولة الإمارات العام القادم.
وقال في تصريح، إن تدشين فعاليات أقل من 100 يوم على انطلاق الفعاليات، يسهم في تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ضمن مبادرة من أرض الوطن خطواتنا إلى المريخ، وتشجيعهم على قطع مسافة إجمالية تبلغ 54 مليون كلم، لتحقيق هذا الهدف، من خلال المشاركة في التطبيق المخصص بتنفيذ الخطوات.
وأضاف أن الرياضة لها أثرها الملموس والإيجابي بعيد المدى على الصحة النفسية والجسدية، آملاً تفاعل جميع أفراد المجتمع مع الدعوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية على المستويات كافة.

الإمارات
أبوظبي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
جمعية الإمارات للأورام
