الإمارات وطن تزيده الأزمات صلابة، وتمنحه التحديات المزيد من التلاحم المجتمعي الذي يعكس وحدة الصف الوطني. قوتها ليست في منجزاتها فقط، بل في كفاءة مؤسساتها ومرونة جهاتها الحكومية، وفاعلية فرقها الوطنية.

فخورون بالإمارات «المحصنة باسم الله»، والتي دخلت الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها أكثر اتحاداً وانتماء وولاء، قوتها من قوة أبنائها، وعزتها في تلاحمهم، ومجدها من وفائهم لوطنهم وقيادتهم، لا تعرف إلا التقدم والعمل، وتتكامل فيها الجهود لخدمة الوطن والمجتمع، وتعمل كمنظومة واحدة.

الإمارات خطٌ أحمر، وقدرتها على حماية أرضها وسمائها راسخة لا تتزعزع، وأدارت الأزمة وفق منظومة متكاملة تجمع بين الجاهزية الدفاعية والتحرك الدبلوماسي الفاعل، معززة مكانتها نموذجاً للوطن الذي يجمع بين التنمية والقوة والريادة والمسؤولية.