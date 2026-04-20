الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مصر تدين المخطط الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل معها

شعار وزارة الخارجية المصرية
20 ابريل 2026 23:16

أدانت جمهورية مصر العربية المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشادت بإحباط الأجهزة الأمنية الإماراتية هذا المخطط الآثم ونجاحها فى تفكيك التنظيم الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها، مجددة موقفها الثابت والرافض لأشكال الإرهاب والتطرف كافة.

وشددت مصر على أن أمن واستقرار دولة الإمارات يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية مجددة إدانتها الكاملة لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج العربي الشقيقة.

المصدر: وام
مصر
الإمارات
مخطط إرهابي
زعزعة الأمن
زعزعة الاستقرار
