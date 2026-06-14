المغرب يتمسّك بتقاليد «رابع المونديال»



عمرو عبيد (القاهرة)

حافظ منتخب المغرب على «التقاليد التاريخية»، لـ«رابع المونديال»، خلال مُشاركته في النُّسخة التالية، حيث خرج من مباراته الافتتاحية في 2026، بتعادل مُستحق 1-1، بعد أداء قوي، أمام البرازيل، بطل أبطال كأس العالم عبر التاريخ، وهي النتيجة الأكثر تكراراً للمنتخبات التي حصدت المرتبة الرابعة في نُسخة سابقة، واستهلّت البطولة التالية بالتعادُل.

ويُعد تعادُل «أسود الأطلس» الافتتاحي، الثامن في تاريخ «رابع المونديال»، خلال مُغامرته التالية، بين 15 منتخباً، وأتت البداية على يد ألمانيا، رابع مونديال 1958، عندما تعادل مع إيطاليا 0-0 في افتتاح مبارياته ببطولة 1962، كما تعادل الاتحاد السوفييتي، رابع 1966 ,0-0 أيضاً مع المكسيك في 1970، وكان البرازيل، رابع 1974، قد تعادل في بداية بطولة 1978 مع السويد، بنتيجة 1-1.

إيطاليا، رابع 1978، بدأ حملته الناجحة عام 1982، بتعادل سلبي مع بولندا، ثم عاد منتخب بلغاريا، بعد سنوات طويلة، ليتعادل 0-0 مع باراجواي في 1998، بعدما كان «الأسود» رابعاً في 1994، وكرّر البرتغال، رابع 2006، التعادُل السلبي في 2010، مع كوت ديفوار هذه المرة، أما البرازيل، رابع 2014، فقد افتتح مبارياته عام 2018، بالتعادُل 1-1 أمام سويسرا.

ولم تُحقّق منتخبات «رابع المونديال» الفوز الافتتاحي، إلا في 5 نُسخ، بدأها منتخب السويد «رابع 1938» بالفوز على إيطاليا، بطل الثُنائية المُتتالية، 3-2، مطلع نُسخة 1950، ثم فرنسا الرابع في 1982، بالفوز على كندا 1-0 في افتتاح 1986، التي حلّ منتخب بلجيكا فيها رابعاً، قبل أن ينتصر في أولى مبارياته عام 1990 بنتيجة 2-0 على حساب كوريا الجنوبية، ثم فازت كوريا الجنوبية، رابع 2002، على توجو في 2006، بنتيجة 2-1، وفي النُّسخة السابقة، 2022، حصد منتخب إنجلترا، رابع 2018، الفوز الأكبر بنتيجة 6-2 أمام إيران.

«رابع العالم» لم يخسر في النُّسخة التالية سوى مرتين فقط، كلتاهما من نصيب منتخب أوروجواي، رابع 1970 و2010، حيث خسر 0-2 أمام هولندا، في 1974، ثم 1-3 على يد كوستاريكا «مفاجأة 2014»، كما فشل «رابع المونديال» في التأهل إلى البطولة التالية، أو أكثر، 7 مرات سابقة.

بدأها منتخب يوغوسلافيا، رابع 1930، حيث غاب عن النُّسختين التاليتين، وهو ما تكرّر أيضاً مع النمسا، رابع 1934، إسبانيا رابع 1950، ويوغوسلافيا مرة أخرى بعد النجاح في 1962، وكان منتخب أوروجواي، رابع 1954، قد أخفق في التأهل إلى نُسخة 1958، وهو نفس حال إنجلترا، رابع 1990، وهولندا الرابع في 1998.