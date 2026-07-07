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ركائز أساسية

ركائز أساسية
8 يوليو 2026 00:01

جسَّد استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد مؤسسة الإمارات، نهجاً راسخاً يضع الإنسان والمجتمع في مقدمة مستهدفات رؤية الدولة التنموية. 
منذ تأسيسها، آمنت الإمارات بأن التنمية المستدامة والمجتمع القوي والمتماسك وقيم الأسرة، ركائز أساسية لبناء وطن قوي وقادر على تحقيق طموحاته ومواجهة التحديات، والتوجُّه نحو المستقبل بثقة وكفاءة.
المؤسسات الوطنية، تمثِّل نموذجاً وطنياً للعمل المجتمعي، من خلال مبادراتها النوعية وشراكاتها الاستراتيجية وحلولها المبتكرة ذات الأثر المستدام، لتواكب رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، ويعزِّز مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية المجتمعية.
بهذا النهج، تواصل الإمارات الاستثمار في رأس مالها الحقيقي، وهو الإنسان، بما يعزِّز مسيرة التنمية الشاملة، ويرسِّخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع مزدهر ومستدام.

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