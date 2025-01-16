تعزيز الاستدامة ودور الابتكار

في عالم يتسم بالتغيرات البيئية المتسارعة، تبدو الحاجة إلى الاستدامة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وهذه الضرورة دفعت العديد من الدول للبحث عن حلول مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والوعي البيئي.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متفرداً في هذا المجال، حيث نجحت في تسخير إمكاناتها التقنية لتحويل رؤى الاستدامة إلى إنجازات ملموسة تخدم الإنسان والبيئة معاً.

مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات، مثل «مدينة مصدر» و«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»، ليست مجرد أمثلة على الطموح، بل هي خطوات عملية نحو تحقيق تحول جذري في أنظمة الطاقة. وهذه المبادرات تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإلى خلق بيئة نظيفة ومستدامة، وفي الوقت نفسه إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. ولم تكتفِ الإمارات بهذه المشاريع العملاقة، بل عملت على تصدير تجربتها عبر دعم مشاريع مشابهة عالمياً، مما يعكس دورها الرائد في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

لكن الاستدامة لا تتعلق فقط بالطاقة، ولذلك فقد وظّفت الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، خاصة المياه والزراعة. وعبر هذه التقنيات الحديثة وبالغة التطور، أصبح من الممكن تحسين كفاءة استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، والتنبؤ بتغيرات المناخ قبل حدوثها، ما جعل هذه التطبيقات تقدم حلولا عملية للتحديات البيئية.. وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تبني استراتيجيات استباقية لمواجهة المستقبل في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الاستدامة.

وفي إطار التعاون الدولي، تمثل استضافة الإمارات مؤتمرات عالمية، مثل قمة المناخ (COP28)، نقطة تحول مهمة، فهذه المنصات والمناسبات العالمية تعكس إدراك الإمارات أهميةَ الحوار والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات البيئية المشتركة. وقد استطاعت الإمارات، من خلال هذه الفعاليات، تعزيز دورها كوسيط بين الدول المتقدمة والنامية، ما يبرز التزامها بجعل البيئة أولوية عالمية.

وإلى جانب ذلك، تسعى دولة الإمارات لتوسيع نطاق الوعي المجتمعي عبر إطلاق حملات بيئية مبتكرة تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة، مثل تقليل استخدام البلاستيك وتشجيع إعادة التدوير، وهي ممارسات تعزز من مفهوم المسؤولية الجماعية نحو الحفاظ على البيئة.

ومن المؤكد أن التكنولوجيا إذا ما استُخدمت بوعي، يمكن أن تكون العامل الحاسم في بناء مستقبل مستدام، والإمارات تقدم للعالم دروساً في كيفية دمج الابتكار مع المسؤولية البيئية. وهذا النموذج ليس فقط مصدر إلهام، بل دعوة مفتوحة لباقي الدول لتبني سياسات مماثلة تُحاكي روح العصر وتحدياته.

الطريق نحو الاستدامة مليء بالتحديات، لكنه أيضاً حافل بالفرص، ودولة الإمارات، برؤيتها الاستراتيجية واستثماراتها الذكية، تثبت أن التحديات يمكن أن تصبح محركات للتقدم، وأن التكنولوجيا يمكن أن تكون جسراً نحو غد أفضل للبشرية جمعاء.

*كاتب أردني مقيم في بلجيكا