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علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم الأغذية العالمي
16 أكتوبر 2024 20:42
ازرع الإمارات
الأمن الغذائي
الزراعة
يوم الغذاء العالمي
الهدر الغذائي
الغذاء
الإمارات
مجلس الإمارات للأمن الغذائي
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