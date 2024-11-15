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علوم الدار
"الاتحاد" في البرازيل قبيل قمة "مجموعة العشرين"
15 نوفمبر 2024 17:50
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البرازيل
مجموعة العشرين
قمة مجموعة العشرين
قمة العشرين
قمة دول العشرين
الإمارات
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